Nordkorea: Wer ist die mysteriöse Frau an Kim Jong-uns Seite?

Da die mysteriöse Frau auch enge Kontakte zu anderen ranghohen Führungsmitgliedern pflegt, liegt es auf der Hand, dass sie zum innersten Zirkel des Machthabers gehört. Zwei Auftritte hatte die Frau in der vergangenen Woche an der Seite von Kim Jong-un . Zuerst war sie bei der Obersten Volksversammlung an der Seite vom Diktator. Da verkündete Kim, dass Nordkorea niemals seine Atomwaffen aufgeben werde. Einen Tag später war ein großes Konzert, an dem die Frau wieder auftauchte. Auch hier war sie an der Seite des Machthabers zu sehen, wie «Stern» schreibt.