Apple am Anschlag: Wer jetzt ein iPhone bestellt, bekommt es nicht mehr sicher bis Weihnachten

News-Scout F.* hat am 3. Oktober das neue iPhone 14 Pro Max bei Sunrise bestellt. Vier Wochen später bekam er es aber immer noch nicht. Beim Sunrise-Kundendienst bat man um Verständnis, die Lieferzeit dauere derzeit etwa sechs Wochen. Eine Sprecherin bestätigt die Verzögerung.

Das Handy sollte ein Weihnachtsgeschenk sein. Deshalb wird F. nervös, ob die Lieferung noch rechtzeitig eintrifft angesichts der Meldungen über das größte Apple-Werk. Aus der Fabrik des taiwanesischen Auftragsproduzenten Foxconn in China flohen zahlreiche Angestellte, indem sie mit ihren Habseligkeiten über die Zäune kletterten.

Zuvor waren sie wegen Chinas Null-Covid-Politik in wochenlangem Corona-Lockdown auf dem Werksgelände eingesperrt. Neben der menschlichen Tragödie sind auch die wirtschaftlichen Auswirkungen groß. Laut Analysten könnte die Produktion im November um bis zu 30 Prozent sinken.

Wenn einige flüchten, habe dies auch keine großen Auswirkungen. In dem Werk arbeiten rund 200.000 Menschen. Zudem habe Apple gelernt, auf mehrere Standbeine zu setzen und profitiere jetzt von Produktionswerken in Vietnam.

Die aktuellen Verspätungen bei Händlern hätten auch nichts mit den Lockdowns in China zu tun. «Bis die Geräte hier eintreffen, sind sie wochenlang auf Schiffscontainern unterwegs», so Weiss. Der Grund für die momentanen Lieferverzögerungen liege an der großen Nachfrage. «Ältere Modelle sind alle gut verfügbar, aber die Leute wollen einfach immer das Beste», sagt Weiss.