Luxemburg: Wer profitiert von den Energiebeihilfen eigentlich am stärksten?

Die am wenigsten verdienenden Menschen im Land geben rund 6 Prozent ihres Haushaltsbudgets für Energie aus.

Im Zuge des Ukraine Kriegs hat die Inflation in den vergangenen Monaten Spitzenwerte erreicht. Auch Energie ist so teuer, wie noch nie. Um die Geldbeutel der Menschen etwas zu entlasten, hat der Staat eine Reihe von Hilfspakten auf den Weg gebracht, darunter auch die Energieprämie. Nötig haben diese vor allem jene, deren Lebensunterhalt vergleichsweise niedrig ausfällt. Doch die Beihilfen «treffen auch die Großverdiener», räumt OGBL-Präsidentin Nora Back ein. Dennoch dürfe bei solchen Subventionierungen nicht zwischen hohem und niedrigem Gehalt unterschieden werden. Die Entlastungsmaßnahmen hinsichtlich Gas, Strom und Heizöl für Luxemburgs Haushalten wurde bei der Tripartite vom 3. März in Zustimmung aller Sozialpartner bis Ende des Jahres verlängert.