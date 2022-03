Victoria's-Secret-Models : Wer schaut denn da noch auf die Schuhe?

Es ist die wahrscheinlich verführerischste Pose des Jahres: Gigi Hadid, Lily Aldridge und Joan Smalls haben sich für eine Werbekampagne ausgezogen. Und verdecken nur das Nötigste.

Eben erst lief das sexy Trio noch bei der Victoria's-Secret-Show in New York über den Laufsteg. Wer dachte, anziehender gehts nicht mehr, irrte gewaltig. Für eine neue Werbekampagne legen die Models noch einen drauf.

400 Euro pro Paar

«Ich bin so aufgeregt, Teil der @StuartWeitzman SS16-Kampagne zu sein», schreibt Hadid auf Instagram. «Die besten Schuhe, das beste Team, der beste Tag. Was will man mehr?» «Nearlynude» heißen die Schuhe passenderweise, jedes Paar kostet umgerechnet fast 400 Euro. In Szene gesetzt hat die drei Models Starfotograf Mario Testino.