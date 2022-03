Gesetz in Kalifornien : Wer Sex will, muss Zustimmung einholen

Jede fünfte Studentin wird in den USA Opfer eines sexuellen Übergriffs. Um dies zu vermeiden, wurde in Kalifornien das «Yes means Yes»-Gesetz ins Leben gerufen.

Studenten an Universitäten im US-Bundesstaat Kalifornien müssen den Partner vor dem Sex künftig ausdrücklich um Zustimmung bitten. Mit dem «Yes means Yes«-Gesetz (Ja bedeutet ja), das der kalifornische Gouverneur Jerry Brown in der Nacht zum Montag in Kraft setzte, sollen sexuelle Übergriffe auf dem Campus verhindert werden.