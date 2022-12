Luxemburg: Wer sind die erfolgreichsten Sportler des Jahres?

In 2019 fand die Sportlerehrung zuletzt vor Ort statt. Damals gingen Christine Majerus und Bob Bertemes als Sieger hervor.

Es dürfte spannend werden bei der Verleihung der Sportspress.lu, die am heutigen Donnerstag im CASINO2000 in Bad-Mondorf stattfindet. Die Veranstaltung im Jahr 2020 war abgesagt worden, 2021 konnte sie wegen Covid-Pandemie nicht in Präsenz stattfinden.