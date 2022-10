Videospiel: Wer sind Luxemburgs beste FIFA-Spieler?

Bei der am 26. September veröffentlichten Ausgabe des Spiels «FIFA», sind auch wieder mehrere Spieler aus Luxemburg dabei. Unter anderem, der Torwart von Union Saint-Gilloise, Anthony Moris, der mit 74/100 Punkten die beste Bewertung erhält. Der Torhüter der «Roude Léiwen», der in der letzten Saison den zweiten Platz in der Pro League belegte, wird mit nur einem Punkt weniger dicht gefolgt von Leandro Barreiro, dem Mittelfeldspieler von Mainz.