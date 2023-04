Attentat in St. Petersburg: Wer steckt hinter der Ermordung von Militärblogger Wladlen Tatarsky?

Maksim Fomin wurde im Zentrum von St. Petersburg getötet. Der 40-jährige Milblogger hielt in der «Street Food Bar #1» vor gut 100 Personen einen Vortrag über seine Tätigkeit an der Front. Russischen Behörden zufolge wurden bei dem Anschlag auf Fomin 30 Personen aus dem Publikum verletzt, eine Russin (26) wurde später festgenommen.

Dahinter steckt die Ukraine – oder?

Das sehen längst nicht alle so. Der Chef der mächtigen paramilitärischen Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, sagte: «Ich würde nicht dem Regime in Kiew die Schuld geben an diesen Handlungen.» In der Verantwortung sieht er eher eine Gruppe von ukrainischen Radikalen, die nichts mit der ukrainischen Regierung zu tun habe.