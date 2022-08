Wettbewerb : Wer trägt den stärksten Vokuhila der USA?

Freitag ist der letzte Tag, um bei den USA Mullet Championships 2022 abzustimmen. Seit Montag können Internetnutzer wählen, wer den schönsten Vokuhila der USA trägt. In der Kategorie Kinder (unter zehn Jahren) stehen 25 Kandidaten aus allen Teilen des Landes zur Wahl. In der ersten Runde des Wettbewerbs waren es 600. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgte über Facebook.

Der achtjährige Emmitt Bailey aus Wisconsin gehört zu den Finalisten. Im Gespräch mit dem Sender «NBC» erzählte der Junge, dass er jahrelang an seinem Aussehen gefeilt habe. Er sei stolz darauf, dass ein Teil des Startgeldes von 10 Dollar an Maggie's Wigs 4 Kids of Michigan gespendet werde – eine Organisation, die von Haarausfall betroffenen Kindern hilft. Wenn er den mit 2500 Dollar dotierten Hauptpreis gewinnt, will er sich ein Gokart kaufen.