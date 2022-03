Mögliche Erben : Wer übernimmt für Angela Merkel?

Anfang Dezember will Angela Merkel den Chefposten der CDU abgeben. Es gibt mehrere mögliche Nachfolgekandidaten mit unterschiedlichen Chancen.

Seit 13 Jahren ist Angela Merkel Kanzlerin, seit mehr als 18 Jahren CDU-Vorsitzende. Beim CDU-Parteitag Anfang Dezember in Hamburg will die 64-Jährige nicht mehr erneut als Parteichefin antrete. Die möglichen Nachfolgekandidaten:

Annegret Kramp-Karrenbauer: Der 56-jährigen CDU-Generalsekretärin geben viele in der Partei die besten Chancen, Merkel zumindest als Parteichefin zu beerben. Die frühere saarländische Ministerpräsidentin gilt auch als Favoritin Merkels. Am Montag wurde bekannt, dass «AKK» als CDU-Vorsitzende kandidieren will. Die Saarländerin hatte Merkel beeindruckt, als sie im Frühjahr 2017 aus fast aussichtsloser Position die Landtagswahl an der Saar mit einem deutlichen Plus doch noch gewinnen konnte.