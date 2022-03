Atomkatastrophe in Japan : Wer will noch Fische aus Fukushima?

Erst das Erdbeben und der Tsunami, jetzt das radioaktiv verseuchte Wasser: Die Fischer von Fukushima sind wütend und attackieren den AKW-Betreiber Tepco.

Ihre Häuser und ihre Kutter haben sie schon verloren. Jetzt fürchten die Fischer, dass ihnen das radioaktiv verseuchte Wasser aus dem Katastrophenkraftwerk Fukushima ganz die künftige Existenzgrundlage raubt. Die Behörden beteuern zwar, das verstrahlte Wasser verteile sich und bedeute keine unmittelbare Gefahr für Meerestiere und deren Esser.

Die meisten Experten stimmen zu. Tatsächlich wurden bereits am Mittwoch laut CNN deutlich geringere Mengen an radioaktivem Iod-131 gemessen als noch am Samstag, als das Leck in Reaktor 2 entdeckt wurde. Und die gewaltigen Wassermassen des Pazifik dürften die Strahlung weiter verdünnen. Dennoch hat das Land des Sushi erstmals Grenzwerte für die radioaktive Belastung von Fisch festgelegt, entsprechend denen für Gemüse.

Schon der bloße Gedanke daran, dass Fisch und Meeresfrüchte aus Japan ein Risiko sein könnten, beunruhigt die gesamte Fischerei-Industrie. «Auch wenn die Regierung sagt, der Fisch sei ungefährlich, werden die Leute doch keine Meeresfrüchte aus Fukushima kaufen wollen», befürchtet der Fischer Ichiro Yamagata, der in der Nähe des havarierten Meilers zuhause war. «Wir werden dort wohl auf Jahre hinaus nicht fischen können.»

Zorn über Ablassen verseuchten Wassers

Fukushima ist keine bedeutende Fangzone, und in der nächsten Umgebung des Atomkraftwerks ist Fischen ohnehin nicht erlaubt. Doch die gesamte nach dem Beben am 11. März verwüstete Küstenregion macht nach Schätzung von Fachleuten etwa ein Fünftel der jährlichen Fangmenge aus. Japan führt zwar weit mehr Fischereierzeugnisse ein als aus, exportierte aber voriges Jahr immer noch Ware im Wert von über 1,6 Milliarden Euro.

Die Betreiberfirma Tepco konnte inzwischen zwar das Leck stopfen, aus dem verseuchtes Wasser ins Meer sprudelte. Doch es sollen Millionen Liter leicht verstrahltes Wasser absichtlich abgelassen werden, um in einem Lagertank Platz für stärker belastetes Wasser zu schaffen: Dieses muss erst aus dem Reaktor entfernt werden, bevor an der Wiederherstellung eines Stromanschlusses gearbeitet werden kann.

Das erzürnte die Fischervereinigung von Fukushimas so sehr, dass sie Tepco einen Protestbrief sandte. «Die Fischer unserer Präfektur haben durch die Große Ostjapanische Katastrophe ihr Leben verloren, Fischerboote, Piers und Gebäude», schrieb der Verbandsvorsitzende Tetsu Nozaki. «Dieses gering kontaminierte Wasser hat bei den Fischern die Sorge geweckt, dass sie in den Gewässern unserer Präfektur nie wieder werden fischen können, und wir wollen unbedingt, dass Sie damit aufhören.»

«Aus einem Fischer wird kein Büroangestellter»

Manche schreckt so schnell nichts ab. In der Sushi-Bar Sushizanmai am Tsukiji-Fischmarkt in Tokio ließen sich die Gäste am Dienstagabend die Delikatesse aus rohem Fisch schmecken wie immer. Doch Chefkoch Seiichiro Ogawa befürchtet Schaden fürs Geschäft. Das Restaurant versucht bereits, mehr Ware aus dem Westen des Landes zu bekommen. «Japanische Gäste sind dafür besonders sensibel, deshalb mache ich mir Sorgen, dass sie kein Sushi mehr essen wollen», sagt Ogawa. «Wir müssen dieses Atomproblem gelöst kriegen.»

Ichiro Yamagata lebt jetzt mit seiner Frau Chiharu unter 140 weiteren Obdachlosen in einem Fußballstadion in Tokio und hat nichts mehr. Sein Haus ist eingestürzt. Nach dem Trawler, mit dem er auf Flunderfang ging, konnte er auf der Flucht nicht mehr sehen, wahrscheinlich ist er auch weg. Der 50-Jährige möchte gerne wieder nach Hause und an die Arbeit, doch er wüsste nicht, wie. Er geht davon aus, dass seine Tage als Fischer vorbei sind. Das Ersparte reiche noch ein paar Monate. «Danach muss ich irgendeine Arbeit finden», sagt Yamagata. «Aber aus einem Fischer wird kein Büroangestellter. Ich kann nur einfache Arbeit tun.»