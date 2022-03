Untersuchung : Wer wird arbeitslos? Und wer bleibt es?

LUXEMBURG – Die Universität Luxemburg und das Arbeitsamt Adem haben zusammen besondere Risiken für Arbeitslosigkeit erforscht und nun erste Ergebnisse präsentiert.

Arbeitslosigkeit von mehr als sechs Monaten Dauer ist in erster Linie auf psychologische und persönliche Faktoren zurückzuführen und daher besonders schwer zu verhindern. Dies ist ein Fazit einer Studie der Universität Luxemburg in Zusammenarbeit mit dem Luxemburger Arbeitsamt Adem. Mehr als 2000 Arbeitslose wurden dazu in Frankreich und Luxemburg interviewt, unter ihnen 1300 bei Adem registrierte Menschen. «Unterhalb der sechs Monate Dauer kann der Grund für die Arbeitslosigkeit eher nach unterschiedlichen Faktoren wie Ausbildungsniveau, Alter, Beruf oder Sprachkenntnisse vorhergesagt werden», erklärt Dr. Anne Pignault von der Universität Luxemburg.