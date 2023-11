«Wer wird Millionär?»: «Ein Blitzmerker ist der nicht» – Jauch witzelt über Telefonjoker

«Ein Blitzmerker ist der nicht», so der offensichtlich fassungslose Moderator spöttisch.

Am Montagabend wurde bei Günther Jauch (67) wieder um die Million gespielt . Unter anderem nahm Radio-Volontärin Julia Weidt auf dem Ratestuhl Platz. Nicht nur die kleine Anekdote darüber, dass sie Kassenzettel sammelt und sich diese haufenweise bei ihr daheim stapeln, sorgte für Belustigung.

Von der scharfen Zunge des Moderators blieb auch Julias Telefonjoker nicht verschont. Auf diesen musste sie bereits bei der 8000-Euro-Frage zurückgreifen. Die Frage lautete: «Wer ist seit nunmehr über 20 Jahren der Mann an der Seite von Tennis-Beauty Anna Kurnikowa ? A) Marc Anthony, B) Carlos Santana, C) Ricky Martin oder D) Enrique Iglesias?»

Kandidatin Julia hatte zwar ein Bauchgefühl, wollte sich auf dieses aber nicht verlassen und ließ den Joker, der ebenfalls als Radiomoderator arbeitet, in die Leitung holen. «Sagt ihnen der Name Anna Kurnikowa was?», fragte Jauch. Die Antwort des Jokers: «Nein». Nach einer langen Denkpause hakte er nach: «Kann ich die Antworten noch mal haben?». Doch da war die Zeit bereits abgelaufen.

Günther Jauch: «Betreut der die Literaturecke?»

Jauch konnte sich eine spöttische Bemerkung nicht verkneifen: «Ein Blitzmerker ist der nicht», so der offensichtlich fassungslose Moderator. Er konnte es kaum glauben, dass die Person in der Leitung auch fürs Radio arbeitet. «Der betreut die Literaturecke oder was macht er da? Er neigt zu vielsagenden Pausen. Einfach mal eine Sekunde der Besinnung».