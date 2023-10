«Wer wird Millionär?»: Jauch-Kandidatin war in Comedian verknallt – er gab ihr einen Korb

«Wer wird Millionär?»-Moderator Günther Jauch nutzt jede Gelegenheit, um mit den Kandidatinnen oder Kandidaten einen kleinen Schwatz zu halten, um die Anspannung zwischen den Fragen etwas aufzulockern. So entlockte er am Montagabend auf «RTL» der Kandidatin Svea Jacobsen sogar ein Liebesgeständnis.

Jauch fackelt nicht lange und gibt auch gleich den Namen ihres Schwarms preis. Comedian Ingolf Lück (65) soll es ihr angetan haben. «Sie hat sich total in den Kollegen Ingold Lück verknallt», flüsterte Jauch in die Kamera. Das Ganze sei aber schon eine Weile her. «Da war ich etwa 21 Jahre alt», entgegnet Jacobsen. Zu der Zeit habe sie während ihres Studiums als Messe-Hostess gearbeitet. Sie traf ihren Schwarm dann auch gleich persönlich an so einer Messe. «Ich fand ihn immer lustig. Er war groß und charmant», erzählt die Kandidatin offen.