Sex per Anhalter : Werbegag mit schlimmen Konsequenzen

Ein hübsches Mädchen macht eine Reise und Kost und Logie bezahlt sie mit Sex. Die Geschichte ging um die Welt - doch sie war nur Marketing-Gag eines Dating-Portals.

Einen neuen Kerl in jeder Stadt - mit diesem innovativen Konzept will die junge chinesische Studentin Ju Peng ihr Heimatland bereisen. Denn die 19-Jährige hat eigentlich kein Geld für den Trip. Und um trotzdem etwas von der Welt zu sehen, bietet sie das an, was sie hat: Ihr gutes Aussehen. Und eine Nacht mit ihr.