Marketing-Trick: Werbung für 100 Marken – so funktioniert der Barbie-Wahnsinn

Der «Barbie»-Film ist auf Rekordjagd. Bereits am ersten Wochenende nach Start spielte er weltweit über 350 Millionen Dollar ein – das ist das beste Ergebnis in diesem Jahr. Das Montagsergebnis war mit 26 Millionen Dollar das beste aller Zeiten für das Filmstudio Warner Bros.

Je öfter also Barbie und die Farbe Pink zu sehen sind, desto sympathischer werden die Puppe und der Film. So ist man auch eher bereit, den Film anzusehen. Auch andere Marken wie Coca-Cola nutzen den Effekt und halten ihre Marke dank Werbung ständig im Kopf der Kundschaft.

Dazu kam der Barbenheimer-Hype, bei dem Leute Karten für den fröhlichen «Barbie»-Film und den ernsten Film «Oppenheimer» über den Vater der Atombombe kauften. Das führte zum viertgrößten Wochenende aller Zeiten an den Kinokassen. «Die Menschen wollen Teil eines großen Ereignisses sein. Und davon hatten wir in den letzten Jahren so wenige», sagt Bruce Nash von der Filmfinanzdatenbank The Numbers.