Bombendrohung : «Werde dieses Flugzeug in die Luft sprengen»

Bei einem Flug von Australien nach Malaysia hat ein 25-jähriger Mann versucht ins Cockpit zu gelangen. Er drohte, eine Bombe zu zünden.

Wegen einer Bombendrohung hat eine Passagiermaschine der malaysischen Fluggesellschaft Malaysia Airlines kurz nach dem Start in Australien am Mittwochabend wieder umkehren müssen. Die Polizei nahm nach der Landung in Melbourne einen 25-jährigen Mann fest, der versucht hatte, ins Cockpit zu kommen.