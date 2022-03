Ozzy Osbourne : «Werde keine Indoor-Shows mehr erleben»

Ozzy Osbourne sprach in einem Interview kürzlich sehr unverblümt über seine Ängste.

Ozzy Osbourne hat in einem Interview verraten, dass er in Folge einer Vielzahl an medizinischen Problemen über die letzten Jahre dachte, er müsse sterben, und seine Familie würde es vor ihm verheimlichen. Der legendäre Black Sabbath Frontman hat seit einigen Jahren mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen. Ein schwerer Sturz, eine Operation am Genick und ein Krankenhausaufenthalt wegen Grippe – und nicht zu vergessen seine Parkinson-Diagnose.