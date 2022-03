Wahlkampf in Russland : «Werde mir für Putin die Kleider wegreißen»

Der Wahlkampf in Russland scheint eröffnet. In einem Video fordert «Putins Armee» junge Frauen dazu auf, für den früheren Präsidenten zu strippen.

Der Wahlkampf 2012 für Wladimir Putin ist eröffnet – und zwar auf eher ungewöhnliche Weise. In einem Video, das die Gruppe «Putins Armee» herausgegeben hat, stolziert eine blonde Studentin namens Diana in High Heels und sexy Outfit die Straßen von Moskau entlang. «Ich bin verrückt nach dem Mann, der unser Land verändert hat», sagt die Off-Stimme im Video. «Er ist ein großartiger Politiker, ein fantastischer Mann. Er ist Wladimir Putin», übersetzt «The Independent» den Text weiter.

In den Jahren 2000 bis 2008 war Putin bereits Präsident in Russland. Danach übergab er das Amt seinem Schützling Dmitri Medwedew. Noch heute sind aber zahlreiche Experten überzeugt, dass Putin nach wie vor der Mächtigere von beiden sei. Die Chancen stünden also gut, dass Putin im nächsten Jahr in den Kreml zurückkehren könnte, schreibt «The Telegraph». Auf Putins Seite der russischen Facebook-Version stehe denn auch deutlich: «Ziel: Putin soll Präsident werden!»