Formel 1 : «Werde nicht für Alpine fahren» – Chaos um Alonso-Nachfolger Piastri

Das Formel-1-Team Alpine hat offenbar schnell einen Nachfolger für Ex-Weltmeister Fernando Alonso gefunden – wohl sogar zu schnell. Der Rennstall wollte in der kommenden Saison den australischen Ersatzpiloten Oscar Piastri zum Stammfahrer befördern. Der 21-Jährige werde dann an der Seite des Franzosen Esteban Ocon starten, teilte das Team am Dienstag mit.

2 Titel in 2 Jahren

Piastri gilt als Supertalent. Vor zwei Jahren gewann er in seinem ersten Jahr in der Formel 3 gleich den WM-Titel, in der vergangenen Saison wiederholte er dieses Kunststück in der Formel 2. Als Titelträger war er deshalb 2022 nicht mehr startberechtigt und absolvierte die laufende Saison bereits als Ersatzfahrer für Alpine.