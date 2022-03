Tanken in Luxemburg - Werden Benzin und Diesel bald zwei Euro kosten?

Als am Freitagabend bekannt wurde, dass die Preise für Diesel (+18,5 Cent/Liter) und Bleifrei 98 (+9 Cent/Liter) am nächsten Tag drastisch ansteigen würden, strömten die Autofahrer zu den Tankstellen. Das Ausmaß dieser Erhöhung – die es in Luxemburg so noch nie gegeben hat – hat die Verbraucher kalt erwischt. Der Aufwärtstrend wird nach Ansicht von GPL-Generealsekretär Jean-Marc Zahlen noch nicht so bald aufhören.