«Ausbleibende Periode» - Werden Bushido und Anna-Maria Ferchichi zum neunten Mal Eltern?

In einer neuen Instagram-Story sprach die 40-Jährige über das Ausbleiben ihrer Periode.

Erst Ende letzten Jahres wurde Rapper Bushido zum siebten Mal Vater: Im November kamen die Drillings-Mädchen Leonora, Naima und Amaya zur Welt. Jetzt könnte seine Frau Anna-Maria Ferchichi erneut schwanger sein, wie die Influencerin kürzlich auf Instagram verriet. In ihrer Story erzählte die 40-Jährige am Mittwoch, dass sie überfällig sei. Ihre Periode sei spät dran – ein mögliches Anzeichen für eine Schwangerschaft. Doch möchten die beiden überhaupt noch mehr Kinder?

«Mein Mann und ich haben uns doch tatsächlich heute darüber unterhalten, was eigentlich wäre, wenn wir noch ein Kind bekommen würden», sagt die Influencerin weiter. Ein achtes Kind zu bekommen, schien der Rapper vorerst gar nicht für so eine schlechte Idee zu finden. So sei er «nicht abgeneigt» gewesen. Doch dann: «Wir waren mit allen Kindern im Blockhaus essen. Danach hat er gesagt: ‹Auf gar keinen Fall!›.»