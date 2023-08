Deutschland: Werden Clan-Mitglieder in Deutschland bald auch ohne Straftat ausgewiesen?

Ein bekannter Name aus dem Berliner Clan-Milieu ist auch Arafat Abou-Chaker.

Issa Remmo ist Oberhaupt des Remmo-Clans, der vor allem in Berlin ansässig ist.

Greift Deutschland in Sachen Clan-Kriminalität bald durch? Denn das Bundesinnenministerium von Nancy Faeser (SPD) hat einen Vorschlag vorgelegt, bei dem Abschiebungen von Angehörigen krimineller Clans vereinfacht werden könnten. Diese sollen dem vorgelegten Diskussionspapier zufolge dann möglich sein, «wenn Tatsachen darauf hindeuten, dass jemand Teil einer kriminellen Vereinigung ist», sagte ein Ministeriumssprecher am Montag in Berlin. Dies solle auch dann gelten, wenn noch keine Verurteilung wegen einer Straftat vorliege.