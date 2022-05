Luxemburg : Werden die Ettelbrücker Schwalben in ihr neues Zuhause zurückfinden?

Für die am 28. März begonnenen Abrissarbeiten am Ettelbrücker Bahnhof war am nächsten Tag sofort wieder Schluss. Grund dafür war eine Entscheidung des Umweltministeriums mit sofortiger Wirkung: Mehrere Schwalbennester waren unter dem Dach des Gebäudes gefunden worden.

Zugvögel auf dem Rückflug nach Luxemburg

Das neue «Schwalbenhotel» in Ettelbrück wird also in den nächsten Tagen intensiv beobachtet, um keinen Hinweis auf die Rückkehr der Zugvögel zu verpassen. «Es wird auf jeden Fall eine Überwachung durch die ‹Centrale ornithologique› geben, um festzustellen, ob die Schwalben ihre neuen Nester gefunden haben», so Patric Lorg.