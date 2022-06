Luxemburg : Bekifft am Steuer – Keine Toleranz bei geringen Mengen

LUXEMBURG – Bei Alkohol erlaubt der Gesetzgeber im Straßenverkehr geringe Mengen, bei Cannabis gibt es kein Pardon.

Die geplante Legalisierung von Cannabis in Luxemburg wird von vielen Bürgern und Bürgerinnen heiß erwartet. Doch stellt die Umsetzung dieses Gesetztes die Regierung vor einige Herausforderungen. Vor allem im Straßenverkehr, wo Cannabis eine echte Auswirkung hat. Laut den Zahlen, die das Ministerium für Mobilität L'essentiel zur Verfügung gestellt hat, wurden seit 2016 bei etwa 50 Unfällen Reste des berauschenden Cannabis-Wirkstoffs THC gefunden. Ein trauriger Rekord wurde im Jahr 2021 aufgestellt. Damals wurden 13 solcher Unfälle im Zusammenhang mit THC erfasst.

Das Justizministerium betont, dass sich das Gesetz in Bezug auf die Verkehrssicherheit nicht ändern wird. «Der Grenzwert (1 Nanogramm THC pro Milliliter im Blutserum) wird beibehalten». Die vorgesehenen Strafen reichen von acht Tagen bis zu drei Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 500 bis 10.000 Euro, erklärt die Polizei. Der Konsum von Cannabis durch Verkehrsteilnehmer ist auch deswegen so problematisch, da es nicht möglich sei «einen Zeitraum anzugeben, nachdem eine Person wieder fahren kann, da jeder Körper anders reagiert», so die Polizei.