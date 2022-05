Aufstiegskrimi 2. Bundesliga : Werder Bremen schafft Wiederaufstieg – HSV zittert sich in die Relegation

In einem dramatischen letzten Spieltag der 2. Bundesliga rettet sich der Hamburger SV in die Relegation. Werder Bremen schafft den direkten Wiederaufstieg.

Dort wartet nun Hertha Berlin, die am Samstag noch in letzter Minute auf den drittletzten Platz abgerutscht sind in der Bundesliga.

Besonders beim Traditionsverein HSV brach in der laufenden Woche eine große Aufstiegseuphorie aus, nachdem der Club seit vier Jahren in der 2. Liga ist und es in den letzten drei Saisons immer nur auf den undankbaren vierten Tabellenplatz geschafft hatte. Auch am Sonntag sah es zu Beginn so aus, als würde das Worst-Case-Szenario für die HSV-Fans erneut eintreten. Während Werder Bremen und Darmstadt zur Halbzeit souverän führten, lagen die Hamburger mit dem Schweizer Miro Muheim auf der Linksverteidiger-Position in Rostock mit 0:1 hinten.