Bildung und Erziehung in Luxemburg: «Werte der Demokratie» sollen an kommende Generationen weitergegeben werden

Das Ziel der Veranstaltung ist klar: die Schülerinnen und Schüler, aber auch deren Eltern, sollen motiviert werden, am schulischen Leben teilzuhaben. «Es ist wichtig, die Werte der Demokratie an jede weitere Generation weiterzugeben», erklärt Bildungsminister Claude Meisch (DP) bei der Vorstellung der Initiative. «Das ist etwas, das sich auch in der Schule abspielen muss. Diese Veranstaltungswoche ist auch eine Einladung an die Schulleitungen, die Demokratie in der Schule lebendig werden zu lassen».