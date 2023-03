Gesundheit vs. Einnahmen: Weshalb Luxemburg an seinen niedrigen Tabakpreisen festhält

Seit Anfang des Monats sind Zigaretten in Frankreich nochmal deutlich teurer geworden. Durch eine Erhöhung der Tabaksteuer kosten 20er-Packungen dort nun teilweise über elf Euro. Preise, die sich Lucienne Thommes, Geschäftsführerin der Fondation Cancer, auch in Luxemburg wünscht. «Die Preise hierzulande sind lächerlich und im Verhältnis zum Einkommensniveau viel zu niedrig», erklärt die Ärztin und folgt damit dem Befund der Weltgesundheitsorganisation, die seit Jahren für höhere Tabaksteuern plädiert: «Sie sind das wirksamste Mittel, um den Tabakkonsum zu senken, insbesondere bei Jugendlichen und Menschen mit niedrigem Einkommen.» Die WHO schätzt, dass eine zehnprozentige Preissteigerung in wohlhabenden Ländern den Tabakkonsum um vier Prozent senken könnte.