Technik mit Grenzen: Weshalb Transportdrohnen in Luxemburg Zukunftsmusik sind

Lieferungen aus der Luft vor die Haustür dürfte es in naher Zukunft nicht geben.

Luftaufnahmen anfertigen, Reben spritzen, Rehkitze mit Wärmebildkameras retten, Industrieanlagen überwachen oder Leuchtbilder im Nachthimmel gestalten – die Nutzungsgebiete für Drohnen sind vielfältig und in den vergangenen Jahren sind die kleinen Fluggeräte auch in Luxemburg für spezifische Zwecke zum Einsatz gekommen. Seit 2021 hat das Mobilitätsministerium Bestimmungen für das Steigenlassen von Drohnen festgelegt, diese sollen nach 2023 weiterentwickelt werden.

Im März dieses Jahres teilte LuxMobility, ein Beratungsunternehmen im Bereich Mobilität und nachhaltigem Verkehr, mit, im Großherzogtum eine Drohne einsetzen zu wollen, um Analysen von einem Labor in ein Krankenhaus zu transportieren. «Alles hängt von den Behörden ab, aber spätestens 2024», so die hoffnungsvolle Prognose. «Der Verkehrsraum muss noch geschaffen werden, damit diese Art von Drohnen realistisch und erwünscht in einer Höhe von 120 bis 500 Metern fliegen können».