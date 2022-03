Deutschland : Westerwelle zu Rückzug bereit

Im FDP-Machtkampf zeichnet sich eine Lösung ab: Nach massivem Druck aus den eigenen Reihen wird Parteichef Guido Westerwelle wohl seinen Stuhl räumen. Seine Nachfolge ist noch unklar.

Gleichzeitig verdichteten sich die Hinweise, dass FDP-Spitzenvertreter hinter den Kulissen intensiv an einer Neuordnung der Parteispitze arbeiten. Sie soll in Grundzügen möglichst bis zur Präsidiumssitzung am kommenden Montag stehen. Die seit Monaten schwelende Führungskrise war nach der FDP-Niederlage bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eskaliert.