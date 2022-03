Weltweites Ranking : Wettbewerbsfähigkeit – Luxemburg fällt zurück

LUXEMBURG – Unter den wettbewerbsfähigsten Ländern der Welt verlor das Großherzogtum innerhalb eines Jahres drei Plätze. Die Probleme: Wohnungsnot, Verkehrsstaus und die Gehälter.

Unter den wettbewerbsfähigsten Ländern der Welt gibt es einen harten Konkurrenzkampf um die vordersten Plätze. In einer neuen Rangliste haben unter den Europäern die Niederlande die Schweiz überholt, und weltweit werden die USA mit einem Sprung vom vierten auf den ersten Platz Sieger. Luxemburg verlor in einem Jahr drei Plätze und belegte im World Competitiveness Yearbook (WCY) 2018 des Schweizer Instituts IMD Platz 11. Damit belegt das Großherzogtum wieder den selben Rang wie im Jahr 2016.

In ihren Bemerkungen zur Rangliste stellt die Kommission fest, dass «Luxemburg seine wirtschaftliche Dynamik nutzt, um seine Führungsposition in Bezug auf Dienstleistungsexporte, internationale Direktinvestitionen oder Pro-Kopf-Vermögen zu behaupten und seine Leistung in Bezug auf das Wachstum der Erwerbsbevölkerung oder die Jugendarbeitslosigkeit zu verbessern».