Viraler Trick: Wetten, Du hast Pflaster Dein ganzes Leben falsch verwendet?

Es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn D u hungrig am Kochen bist und in der Hitze des Gefechts beim Gemüseschnippeln mit dem Messer abrutschst. Besonders mühsam: Das Pflaster auf dem blutenden Finger droht spätestens beim Händewaschen wieder abzurutschen. Kein Wunder, denn laut dem Tiktoker Jordan_The_Stallion8 verwenden die meisten von uns Pflaster falsch.

In einem Video mit 2,1 Millionen Views erklärt er Schritt für Schritt, dass Du Dir das Pflaster nicht einfach einmal um die Fingerkuppe kleben sollst, sondern, dass es eine bestimmte Vorgehensweise dafür gibt.

Als Erstes schneidest Du das Pflaster samt Schutzfolie oben und unten vertikal ein. Danach ziehst Du die Folie ab und platzierst die Wundauflage auf dem Schnitt. Anschließend kannst Du ganz einfach die einzelnen Einschnitte von oben nach unten auf den Finger kleben – et voilà: Das Pflaster hält optimal auf der Wunde. Diesen Trick kannst Du übrigens auch auf einem kleinen Schnitt am Zeh anwenden.

Tiktok-Community liebt den Trick

Unter den über 1800 Kommentaren gibt es einige, die den Trick bereits kennen oder ihre Bedenken äußern, dass sie sich bei dieser Methode erst recht in den Finger schneiden würden. Die Mehrheit der Tiktok-Community ist jedoch ganz aus dem Häuschen. Von Kommentaren wie «Wieso können die Pflaster nicht einfach schon von Anfang an vorgeschnitten sein?» über «Ich glaube, ich mache gar nichts richtig in meinem Leben» bis zu «Danke für den Tipp!» ist alles zu lesen. Hättest Du gewusst, wie?