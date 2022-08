Staubiger Fehler: Wetten, du hast Trockenshampoo immer falsch verwendet?

In den letzten Jahren hat Trockenshampoo jede Menge Herzen im Sturm erobert. Kein Wunder: Vom Lebensretter, wenn die Zeit am Morgen nicht mehr für die Haarwäsche reicht, bis hin zum Volumengeber am Abend erweist es sich regelmäßig als Ass im Ärmel.

Mindestens jeden zweiten Tag, es gehört fest zu meiner Routine. Nur in Ausnahmefällen, wenn die Zeit für eine Wäsche partout nicht mehr reicht. Nie, ich brauche so etwas nicht.

Wäre da nur nicht dieses staubig-harte Gefühl am Kopf, das Trockenshampoo nach der Anwendung hinterlässt … tja, wie sich herausstellt, liegt das nicht am Produkt per se. Die meisten wenden es einfach falsch an. Der Londoner Star-Stylist Tom Smith hat jetzt in einem Video verraten, welchen Fehler fast jeder bei der Nutzung von Trockenshampoo begeht.