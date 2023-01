Timing wichtig: Wetten, du hattest die Giftpflanze des Jahres auch schon auf dem Teller?

Richtiges Timing ist entscheidend

Tatsächlich macht sich Petersilie nicht nur schön auf dem Teller, sondern enthält auch jede Menge wichtige Nährstoffe: In ihm stecken sowohl Vitamine der B-Gruppe, Vitamin C, Vitamin E, Folsäure und Carotinoide. Zudem enthält sie Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium und Eisen. Ein wirklich guter Mix. «Die dunkle Seite der Petersilie zeigt sich erst im zweiten Jahr nach der Blüte», erklärt der Botanische Sondergarten Wandsbek in Hamburg, der die Petersilie zur Giftpflanze des Jahres gekürt hat. Denn fängt die Petersilie an zu blühen, kommt ein weiterer Stoff hinzu: das Apiol, das besonders hoch konzentriert in den Saatkörnern, aber auch in den Blättern und Stängeln, zu finden ist.