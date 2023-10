Wetter: Alarmstufe Rot – Teile von Norditalien stehen unter Wasser

Seit Montag zieht ein heftiges Unwetter mit Donner, Gewitter und Windböen über Norditalien. Der italienische Zivilschutz warnt bei X vor Überschwemmungen in mehreren Regionen. Stark betroffen ist Mailand. Wegen der heftigen Regenfälle gilt außerdem in den Regionen Toskana, Venetien, Ligurien, Lombardei und Friaul-Julisch Venetien die Alarmstufe Orange, lokal sogar Alarmstufe Rot. In der toskanischen Hafenstadt Livorno und vielen Städten in den Provinzen Lucca und Massa Carrara wurden vorsorglich die Schulen geschlossen.