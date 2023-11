Wetter: Warnstufe Gelb bis 16 Uhr verlängert

Ursprünglich lief die Warnung von 7 bis 11 Uhr, sie wurde also bis zum Nachmittag verlängert. Laut dem Wetterdienst in Findel werden Böen von bis zu 75 Stundenkkilometern erwartet. Am Nachmittag lasse der Regen dann allmählich nach und es werde trocken bei bewölktem Himmel und 9 bis 13 Grad Celsius. Am Abend sinken die Temperaturen bis auf sieben Grad.

Am Freitag bleibt das Wetter laut Météolux niederschlagsfrei, in der ersten Tageshälfte ist es noch stark bewölkt. Und es wird kühler: Die Quecksilbersäule klettert am Nachmittag nur noch bis neun Grad und sinkt am Abend auf fünf Grad ab. Am Wochenende bleibt es regnerisch bei fünf bis elf Grad.