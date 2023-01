Vorhersagen : Wetterdienst warnt vor «ergiebigem Dauerregen» in der Großregion

Der Dauerregen lässt in Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Wasserstände steigen. Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen, Erdrutsche sowie Überflutungen von Straßen seien möglich, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag. Bis Freitagmorgen soll demnach der Regen andauern.