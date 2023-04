Luxemburg: Wetterdienst warnt vor Gewittern und starken Regenfällen bis in den Abend

Achtung vor Gewittern in den nächsten Stunden im Großherzogtum: Wie der nationale Wetterdienst am Sonntag mitteilt, zieht eine Gewitterfront aus Frankreich über Luxemburg und sorgt für starke Regenschauer bis in den Sonntagabend. Die kräftigen Niederschläge können demnach 6 bis 15 Liter Regen pro Quadratmeter in nur kurzer Zeit mit sich bringen. Auch Windböen mit bis zu 70 Stundenkilometern prognostiziert Meteolux. Für das gesamte Land gilt von 15 bis 22 Uhr Warnstufe gelb.

Die Wetterlage soll sich am Montag wieder beruhigen. Zwar bleibt der Himmel laut Wetterexperten weitestgehend bewölkt, die Regenschauer sollen jedoch wenig stark ausfallen, bei Höchstwerten von bis zu 9 Grad Celsius. Ab Dienstagnachmittag zeigt sich wieder die Sonne und bleibt uns auch für Mittwoch und Donnerstag erhalten. Nach Höchstwerten von 11 Grad am Dienstag, kann das Quecksilber in der Nacht auf Mittwoch auf frostige -2 Grad Celsius fallen. Ab Freitag wird es wieder milder mit bis zu 17 Grad, begleitet von vereinzelten Regenschauern am Morgen und sonnigen Abschnitten am Nachmittag.