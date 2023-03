Luxemburg : Wetterdienst warnt vor nächtlichen Schneefällen

Schon seit dem Wochenende war davon auszugehen, dass sich dieser Tage wieder der Winter in Luxemburg von seiner weniger schönen Seite zeigt. Laut der aktuellen Meteolux-Vorhersage kommen in der Nacht auf Mittwoch wohl mehrere Zentimeter Schnee runter: In den Hochlagen im «Éislek» schon in der ersten Nachthälfte, im weiteren Verlauf dann im ganzen Land. Maximal 4 bis 8 Zentimeter sind im Norden möglich, im Süden bleibt es bei 1 bis 2. Grund ist eine Kaltfront, die sich von einem Tief über der Nordsee aus langsam von Nordwesten her dem Großherzogtum nähert, erklärt der Wetterdienst.