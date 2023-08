Luxemburg: Wetterdienst warnt vor Starkregen ab der kommenden Nacht

Am Mittwoch ist erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr geboten – heftiger Regen soll auf das ganze Land niederprasseln.

Spätestens ab morgen wird es wieder nass. Wie der nationale Wetterdienst am Dienstag mitteilt, zieht eine nordwestlich verlaufende Kaltfront feuchte Luft über das Großherzogtum, sodass es im gesamten Landesgebiet bis in die erste Hälfte der Nacht zu Schauern kommen kann. In den späteren Abendstunden ist zudem mit zunehmender Bewölkung zu rechnen.