Gluthitze in Australien : Wetterkarten brauchen neue Farbe für Hitze

Die Lage in Australien entspannt sich nur langsam. Der Wetterdienst fügte wegen der ungewöhnlichen eine neue Farbe für Temperaturen über 50 Grad auf seinen Karten ein.

Entspannung in den australischen Buschbrand-Gebieten: Während am Dienstag in Sydney noch 42 Grad Celsius gemessen worden war, sollten es am Mittwoch maximal 25 Grad Celsius werden, in Melbourne nur 20 Grad Celsius.