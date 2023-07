Warnstufe Gelb: Meteolux meldet mäßige Gewitter und stürmische Winde in der Nacht

Am heftigsten sind dabei die Stunden zwischen 3 Uhr nachts und 9 Uhr morgens betroffen. Ab Mittag sollen Wind und Regen abklingen und in wechselhaftes Wetter mit schwachen Schauern übergehen.

Die Temperaturen bewegen sich entsprechend frisch zwischen 12 und 16 Grad in der Nacht mit Höchsttemperaturen von 19 Grad am Nachmittag. Meteolux ordnet die Prognose in der Warnstufe Gelb aus, was einer potenziellen Gefahr entspricht.