Wer ist schneller? : Wettrennen gegen die Schwerkraft

Ryan Chattfield macht an der australischen Küste bei Perth Landschaftsaufnahmen mit seiner Drohne. Plötzlich spurtet er los, als wäre der Teufel hinter ihm her.

Die Kamera nimmt wunderschöne Aufnahmen von der Küstenlandschaft in Australien bei Perth auf. Am Boden erkennt man eine schwarze Gestalt. Es ist Ryan Chattfield. Plötzlich sinkt die Drohne, welche das Filmchen aufzeichnet. Kurze Zeit später rennt Chattfield am Strand los. Und wie. Über Sand, Stock und Stein gibt er immer mehr Gas. Seine Drohne verliert weiter an Höhe, droht im Wasser zu versinken. Schafft er es noch rechtzeitig, bevor das teure Fluggerät im Meer verschwindet? Das Video wurde in kurzer Zeit über zwei Millionen Mal angeklickt.