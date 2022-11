Messenger: WhatsApp hat Umfrage-Funktion freigeschaltet

Nie wieder Durcheinander bei der Terminplanung in WhatsApp-Gruppenchats! Das neue Feature des Instant-Messaging-Dienstes verspricht, Diskussionen, an denen viele App-Nutzer beteiligt sind, übersichtlich und simpel zu koordinieren. In diesem Sinne wurde nun die Umfrage-Funktion freigeschaltet. Mit dem jüngsten Update ist sie für iPhone-Nutzer anwendbar. Android-Nutzer müssen sich noch gedulden.