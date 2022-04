Löschungen in Gruppenchats : WhatsApp überrascht seine Nutzer mit neuen Funktionen

Der Messenger-Dienst WhatsApp überrascht seine Nutzerinnen und Nutzer nun mit neuen Funktionen. Gruppen-Admins bekommen «mehr Macht».

Auf WhatsApp ändert sich wieder so einiges.

WhatsApp führt wieder einmal Neuerungen im System ein. Wie der Messenger-Dienst bekannt gegeben hat, wird es in Zukunft möglich sein, direkt mit Emojis auf Nachrichten zu reagieren, so wie es bereits unter anderem im Facebook-Messenger der Fall ist.

Löschungen in Gruppenchats werden möglich

Darüber hinaus teilte das Unternehmen mit, dass es auch zu Änderungen in Gruppenchats kommt – diese sollen nämlich nun noch besser werden. Gruppenadministratoren sollen demnach in Zukunft Nachrichten aus dem gemeinsamen Chat für alle Userinnen und User einfach löschen können.

Auch größere Dateien sollen in Zukunft verschickt werden können und die Zahl an potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Gruppentelefonaten wird auf 32 erhöht. Darüber hinaus sollen verschiedene WhatsApp-Gruppen auch unter dem neuen Tool «Communitys» integriert werden können. Dadurch können die Mitglieder Informationen erhalten, die an die gesamte Community geschickt wurden, und kleinere Diskussionsgruppen zu jeweils eigenen Themen organisieren.