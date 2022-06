Abtreibungen : WHO-Chef bezeichnet US-Abtreibungsurteil als Rückschlag

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus hat das Urteil zur Aufhebung des landesweiten Rechts auf Abtreibung in den USA als Rückschritt bezeichnet.

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus hat das Urteil zur Aufhebung des landesweiten Rechts auf Abtreibung in den USA als Rückschritt bezeichnet. Die Entscheidung werde letztlich Menschenleben kosten, sagte Tedros am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Über Jahrzehnte gesammelte wissenschaftliche Daten belegten, dass der Zugang zu sicheren und legalen Schwangerschaftsabbrüchen Leben rette. Die Beweise seien unwiderlegbar.