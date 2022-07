Infektionsfälle breiten sich aus : WHO berät über Gesundheitsnotstand wegen Affenpocken

Nach WHO-Angaben dürfte die Sitzung des Notfallkomitee der WHO mehrere Stunden dauern; wann das Ergebnis der Beratungen veröffentlicht wird, war unklar. Bei ihrer Dringlichkeitssitzung im Juni hatten die Experten WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus noch davon abgeraten, die höchste Alarmstufe wegen den derzeit kursierenden Affenpocken auszurufen. Seitdem haben sich die Infektionsfälle jedoch weiter ausgebreitet, die US-Gesundheitsbehörde CDC berichtet inzwischen von rund 15.400 Fällen in 71 Ländern.

Bei den Affenpocken handelt es sich um eine weniger gefährliche Verwandte der seit etwa 40 Jahren ausgerotteten Pocken, die üblicherweise in West- und Zentralafrika vorkommt. Seit Mai breiten sich die Affenpocken aber auch in anderen Ländern aus, vor allem in Westeuropa, darunter auch Deutschland. Dort trifft es laut WHO vor allem junge Männer in Großstädten, die Sex mit anderen Männern haben.