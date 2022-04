Corona-Pandemie : WHO hält an weltweitem Gesundheitsnotstand fest

Die Omikron-Welle fiel harmloser aus als vorhergesagt. In vielen Ländern der Welt stehen die Zeichen nun auf Lockerung der Maßnahmen. Die WHO bewertet das jedoch anders.

Das Logo der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im europäischen Hauptquartier der Vereinten Nationen in Genf.

Die Coronavirus-Pandemie bleibt ein internationaler Gesundheitsnotstand. Das entschied die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch in Genf. Sie schloss sich der Empfehlung unabhängiger Experten an, die sich dagegen ausgesprochen hatten, die Ende Januar 2020 erklärte «gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite» aufzuheben.