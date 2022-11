Gesundheit : WHO meldet erheblichen Rückgang von Impfungen gegen Masern

Wie die Weltgesundheitsorganisation und die US-Gesundheitsbehörde CDC am Mittwoch mitteilten, hat eine Rekordzahl von fast 40 Millionen Kindern im vergangenen Jahr keine Masernimpfung erhalten. Millionen Kinder seien daher anfällig für die Masern, eine der am meisten ansteckenden Krankheiten überhaupt. 2021 habe es rund neun Millionen Maserninfektionen gegeben.

Der anhaltende Rückgang an Impfungen, schwache Krankheitsüberwachung und verspätete Reaktionspläne wegen Covid-19 hätten dazu geführt, dass «Masern eine imminente Bedrohung in jeder Region der Welt» seien. In mehr als 20 Ländern gebe es Masernausbrüche. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ist ein Impfschutz von 95 Prozent der Bevölkerung nötig, um gegen Epidemien zu schützen.