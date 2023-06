«DigitalHealth»: WHO plant weltweite Gesundheitszertifikate nach Vorbild von Covid-Pass der EU

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will ein weltweites System für Gesundheitszertifikate nach dem Vorbild des digitalen Covid-Passes der EU einführen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus und die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides unterschrieben am Montag in Genf ein Abkommen zu der «historischen Initiative zur Stärkung der weltweiten Gesundheitssicherheit.»